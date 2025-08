Mostra di Marco Lodola in Casa Boccaccio

“Lodola et Boccaccio 25” è il titolo della mostra che vede l’artista Marco Lodola, esponente del Nuovo Futurismo, interpretare Giovanni Boccaccio e le novelle del Decameron.

Promotori e partner. L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, con il sostegno della Banca Cambiano 1884 S.p.A, Formitalia Group Srl, Mirabili Arte e Villa Bibbiani, in qualità di sponsor, ha promosso e organizzato, insieme ai curatori Francesca Pinochi e Bruno Baglivo, un progetto culturale in Casa Boccaccio a Certaldo Alta, per offrire e restituire al pubblico una lettura contemporanea dell’espressione di Boccaccio.

Il percorso espositivo tra scultura e disegno. La mostra “Lodola et Boccaccio 25”, grazie alla Banca Cambiano 1884 S.p.A e Formitalia Group Srl, resterà inoltre visibile in maniera permanente in Casa Boccaccio, con un progetto che si concretizza attraverso più espressioni artistiche, dalla scultura al disegno, entrando così a far parte del patrimonio dell’Ente Boccaccio che svolge la propria attività istituzionale con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e del Comune di Certaldo.

Il percorso espositivo nasce in occasione delle celebrazioni per i 650 anni dalla morte del grande autore del Trecento, padre della lingua e della letteratura italiana insieme a Dante e Petrarca, e si affianca al logo delle celebrazioni per l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio realizzato dallo stesso Lodola.

Precursore dei tempi, innovatore della scrittura letteraria e modello per tutta l'Europa, ancora oggi le opere di Boccaccio, in particolare il Decameron, risultano attuali grazie alla “rivoluzione culturale” di cui è stato artefice e proprio su questi contenuti Lodola si è espresso artisticamente: un approccio caratterizzato da colori accesi e forme dinamiche, donando nuova vita ai personaggi e alle atmosfere del Decameron, creando un ponte tra passato e presente, in un viaggio vivace, dove l’artista esplora alcune delle tematiche universali dell’opera boccacciana, come l’amore, la fortuna e l’ingegno.

L’inaugurazione. Le opere saranno svelate durante l’inaugurazione, in programma sabato 4 ottobre alle ore 11.30, in Casa Boccaccio a Certaldo Alta alla presenza dell’artista.

Il catalogo. Per l’occasione sarà disponibile anche il catalogo della mostra “Lodola et Boccaccio 25”, in italiano e inglese, grazie a Mirabili Arte, Villa Bibbiani e lo sponsor tecnico Alpha Comunicazione.

Le dichiarazioni

“ Esplorare il mondo narrativo di Boccaccio vuol dire immergersi in storie capaci di parlare anche ai lettori di oggi. Le novelle, intrise di umanità, ironia e profondità, continuano a dialogare con i lettori contemporanei, offrendo spunti di riflessione e suggestioni senza tempo. In questo viaggio ho cercato una linea artistica interpretativa al tempo stesso fedele e innovativa, rispettando dunque l’essenza delle opere di Boccaccio ma traducendole in un linguaggio visivo moderno e coinvolgente”, il commento dell’artista Marco Lodola.

“Una moderna chiave di lettura dell’espressione artistica e letteraria di Boccaccio, la mostra rappresenta infatti un incontro tra letteratura e arte visiva, dimostrando come il linguaggio figurativo possa esaltare la forza narrativa. Un progetto ambizioso che abbiamo potuto realizzare grazie ai nostri partner che convintamente hanno sostenuto questo percorso che celebra il patrimonio culturale italiano, rendendolo coinvolgente e appassionando un pubblico sempre più ampio”, così la prof.ssa Giovanna Frosini presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

“Sostenere la cultura significa investire nel futuro del territorio. Da sempre Banca Cambiano 1884 promuove iniziative capaci di generare valore sociale, economico e identitario, perché crediamo che l’arte sia uno strumento potente di coesione e crescita. La nostra collezione d’arte e il Centro Culturale Cambio di Castelfiorentino ne sono la prova concreta: progetti e luoghi in cui la bellezza diventa bene comune. La mostra “Lodola et Boccaccio 25” si inserisce pienamente in questo percorso, offrendo una rilettura contemporanea di un patrimonio culturale che ci appartiene profondamente”, ha dichiarato Paolo Regini, Presidente di Banca Cambiano 1884 S.p.A.

“Abbiamo sostenuto da subito l’idea di esaltare la forza comunicativa delle novelle del Decameron, rendendole sempre più attuali e coinvolgenti, attraverso la cifra stilistica e il linguaggio di Marco Lodola. Siamo molto lieti di partecipare a questo progetto. Lodola artista di fama internazionale, capace di tradurre la vivacità delle novelle in immagini dinamiche e colorate, esaltando la dimensione visiva del racconto e restituendone un’interpretazione moderna”, hanno detto David e Gianni Overi di Formitalia Group Srl e Mirabili Arte.

“Un percorso che abbiamo subito condiviso perché è un invito ad entrare in un universo creativo dove passato e presente si incontrano, dialogano e si illuminano a vicenda. Le opere non sono solo un omaggio alla grandezza del poeta trecentesco, ma anche un’esplorazione della sua straordinaria attualità. Il pubblico sarà invitato a riscoprire il valore del racconto e la forza evocativa della luce e del colore, un binomio che rende omaggio alla bellezza della parola e dell’immagine”, ha sottolineato Stefano Nigi Amministratore Delegato di Villa Bibbiani.

“Con il progetto “Lodola et Boccaccio 25”, si concretizza l’intento di rendere permanente un’esposizione che è al tempo stesso testimonianza del nostro presente e omaggio all’eredità culturale di Boccaccio. Il percorso trova sede definitiva presso Casa Boccaccio, entrando nel patrimonio dell’Ente Boccaccio, affiancandosi alle interpretazioni di grandi artisti che hanno trovato nel Decameron una fonte inesauribile d’ispirazione. La mostra rappresenta dunque non solo un tributo all’opera Boccaccio, ma un dialogo potente tra arte, letteratura e territorio”, hanno evidenziato i curatori Francesca Pinochi e Bruno Baglivo.

L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio (ENGB), svolge la propria attività istituzionale operando in vari campi degli studi boccacciani, organizzando manifestazioni culturali di vario tipo (mostre, convegni, conferenze) e promuovendo ricerche scientifiche anche in collaborazione con altri istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri. Arricchisce, inoltre, la biblioteca, nella casa museo dello scrittore certaldese, con edizioni di opere del Boccaccio e studi critici sull’autore. www.enteboccaccio.it

Marco Lodola, nato a Dorno (Pavia), è un artista di fama internazionale noto per le sue sculture luminose e per essere fondatore del movimento del Nuovo Futurismo. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Firenze e Milano, discutendo una tesi sui Fauves, che con Matisse sono un punto di riferimento per il suo lavoro, come anche Fortunato Depero, ha esposto in Italia e all’estero sviluppando uno stile personale che unisce arte visiva, musica, design e cultura pop.

Fonte: Ufficio Stampa

