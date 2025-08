Nuova rotatoria a Le Vedute: apertura provvisoria al traffico a Fucecchio

Pronta all’apertura, seppur in modalità provvisoria per ultimare le necessarie opere finali di adeguamento, la rotatoria costruita all’intersezione tra tra Sp 15 Lucchese-Romana, Sp 60 Pesciatina e Sp 61 Di Poggio Adorno nel Comune di Fucecchio in località “Le Vedute”.

Dalle ore 12 di lunedì 4 agosto 2025, con limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza del cantiere, sarà aperta al traffico la nuova rotatoria, il cui progetto esecutivo era stato approvato nel 2024 dalla Città metropolitana, per un importo complessivo di 700.000 euro.

Dichiara Emma Donnini, Consigliera Metropolitana con delega alla viabilità dell’Empolese Valdelsa e Sindaca del Comune di Fucecchio: “Grande soddisfazione come consigliera della Citta Metropolitana perché si sta portando a compimento un progetto bandiera così importante, in una zona sensibile come quella delle Cerbaie, molto trafficata. Come Sindaca orgogliosa che siano state prese in carico le richieste del territorio, soprattutto della priorità della prevenzione del rischio di incidenti e anche in vista della prossima inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia 'La casetta nel bosco' nella zona. Con cura saranno conclusi i lavori e, dopo l’importante fase sperimentale, procederemo con l’inaugurazione ufficiale.”

L'intervento, a cura della Città Metropolitana di Firenze, permette infatti di eliminare il pericoloso incrocio che interessa tre importanti strade provinciali con una nuova rotatoria. La prossima e ultima fase dei lavori, che si avvierà dal 4 agosto prossimo, prevede la messa in funzione dell’anello della nuova rotatoria, con conseguente dismissione dell’attuale incrocio. Ciò consentirà di proseguire le successive lavorazioni, quali ad esempio la sistemazione della parte interna della rotatoria e il completamento del suo perimetro. Concluderanno successivamente l’opera i lavori di sistemazione urbana e del verde.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa

