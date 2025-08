Parte la riorganizzazione dei servizi di Alia Plures

A partire da lunedì 4 agosto prenderà avvio una riorganizzazione complessiva dell’area dei servizi ambientali erogati da Alia Plures sui territori serviti. Il nuovo modello operativo rappresenta un passaggio strategico nel percorso di evoluzione dell’azienda verso una gestione sempre più efficiente, integrata, digitale e orientata alla qualità.

Pur trattandosi di un cambiamento interno profondo sul piano gestionale e tecnologico, non sono previste modifiche nei servizi per i cittadini, che continueranno a usufruire delle prestazioni secondo le consuete modalità.

Con la nuova organizzazione, le attività vengono strutturate per linee di servizio e non più solo su base territoriale. Questo permetterà una maggiore omogeneità dei processi, tempi di intervento più rapidi e l’ottimizzazione delle risorse su scala sovracomunale.

Il nuovo assetto riguarda tutte le principali aree operative: dalla raccolta stradale alla raccolta differenziata porta a porta, dallo spazzamento manuale e meccanizzato alla gestione dei servizi on demand (su richiesta), fino agli ecocentri. Ogni linea sarà supportata da nuove piattaforme digitali e da un sistema di control room, con l’obiettivo di monitorare le attività in tempo reale e garantire un flusso costante di informazioni tra il personale operativo, i sistemi informativi e i cittadini che effettuano segnalazioni attraverso Aliapp.

Come in ogni fase di profondo cambiamento, nei primi giorni di avvio potranno verificarsi occasionali rallentamenti o variazioni nei consueti servizi. L’azienda sta lavorando per garantire una transizione ordinata e contenere ogni possibile disagio.

Fonte: Alia - Ufficio Stampa

