Per Firenze con 100 involucri di crack, arrestato

A Firenze in via Alamanni è stato fermato e arrestato un 41enne di origini gambiane trovato in possesso di 100 involucri di crack per un totale di 14,55 gr, 4 smartphone e denaro contante, probabile provento di attività illecita.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 41enne già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti, alla vista dei poliziotti si era allontanato per eludere il controllo e, una volta fermato, si è presentato molto preoccupato. Dalla perquisizione è emersa la droga succitata.

Sentito il PM, il 41enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di direttissima.

