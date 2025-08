Il quartiere di piazza Macelli si unisce in comitato: "Il sindaco di Certaldo ascolti i cittadini"

Lo scorso 24 luglio si è tenuto un incontro pubblico organizzato dai cittadini di piazza Macelli e zone limitrofe, sul tema della viabilità, della disponibilità di parcheggi e dei disagi provocati dai cantieri.

Dall’incontro è nata l'idea di creare il “Comitato per la Viabilità e la Sosta del quartiere I Macelli, la naturale e spontanea aggregazione di cittadini, che già da tempo si erano organizzati, per manifestare il loro disappunto verso l’ordinanza 104 avente ad oggetto la nuova regolamentazione della sosta in piazza Macelli.

“Per noi abitanti del quartiere è una scelta sconclusionata che sposta il problema della sosta in altre zone e non risolve nessuno dei reali problemi del quartiere” – la sintesi espressa dai tre rappresentanti del Comitato: Sara, Silvia e Yuri.

"La sosta in piazza Macelli così non è più utile a nessuno, due ore non sono sufficienti per raggiungere il centro, sbrigare le commissioni e tornare a prendere l’auto. Per non parlare dei turisti, come possono in sole due ore visitare Certaldo Alta, consumare un pasto e tornare indietro? Questo si somma al disagio di residenti ed esercenti a cui non è stato riservato nessuno stallo”.

“Non è solo una questione di merito” – conclude Yuri Galgani, il leader dell'organizzazione –. Il Comitato denuncia infatti una totale mancanza di interlocuzione e confronto con la cittadinanza. Il 'caso' di piazza Macelli è solo la punta dell’iceberg. La modifica della viabilità in Via Roma e prima ancora la pedonalizzazione di Piazza Boccaccio, si ripercuotono pesantemente su tutte le attività commerciali che insistono su via Fiorentina, via Roma e Piazza Macelli. Quell’area di sosta gioca un ruolo cruciale per il paese. Tenteremo di percorrere la strada della Petizione Popolare, per chiedere al Sindaco Campatelli di ritirare l’ordinanza, fiduciosi che la Politica intenda rimediare a questo grave avvenimento. Non escludiamo tuttavia la possibilità di promuovere un ricorso”.

Fonte: Ufficio Stampa

