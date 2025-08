Referendum mutiutility, Trasparenza per Empoli: "Si voti a ottobre, Mantellassi mantenga la parola"

Ricordiamo con apprensione che il sindaco Alessio Mantellassi, in recenti dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, ha affermato: “Ho già dato la mia disponibilità a convocare il referendum alla prima data utile. Ma la democrazia ha delle regole. Il referendum sarà indetto, ma nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalle norme.”

Una dichiarazione netta e pubblica, rilasciata a un importante quotidiano nazionale, che noi prendiamo sul serio. Ora che, in modo strumentale per volontà dello stesso sindaco, è stata esclusa la possibilità di accorpare il referendum alle elezioni regionali – nonostante fosse legittima e tecnicamente praticabile – ci aspettiamo coerenza e rispetto degli impegni presi davanti all’opinione pubblica. Secondo quanto stabilito dal regolamento comunale, il sindaco avrebbe potuto e dovuto indire il referendum entro la prima finestra utile del 2025, cioè prima di giugno. Non avendolo fatto, l’unica finestra ancora disponibile si apre in autunno: la prima data utile è domenica 19 ottobre, ovvero la domenica successiva alle probabili elezioni regionali del 12 ottobre.

Si tratterebbe di una scelta già fortemente penalizzante per la partecipazione, che porterebbe i cittadini di Empoli a votare due volte in due settimane, ma almeno, non si aggiunga al danno la beffa di ulteriori rinvii o incertezze. Abbiamo ufficialmente inviato al sindaco richiesta di rispettare la promessa fatta pubblicamente e di procedere senza indugi alla convocazione del referendum comunale per domenica 19 ottobre, prima data utile prevista. Ci auguriamo inoltre che, nella gestione della giornata elettorale, venga garantito alla cittadinanza un numero congruo di seggi, analogo a quello previsto per le elezioni regionali, in modo da assicurare a tutti le stesse condizioni, dignità e possibilità di voto, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e partecipazione democratica. Dopo mesi di silenzi, rinvii, ostacoli e decisioni di cui si è potuto discutere solo a giochi fatti, è ora che la democrazia locale si esprima.

Trasparenza per Empoli