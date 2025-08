Resterà aperta la Sp 125 tra Certaldo e Montespertoli

A causa della concomitante chiusura della Sp 79 in località Betto, dove la Città Metropolitana sta effettuando un ripristino non programmato della pavimentazione ceduta, sarà revocata l'ordinanza con la quale era stata disposta la chiusura, dal 4 al 7 agosto, in orario 7-18, della Sp 125 in località Ponzano.

I lavori programmati su questa strada, anch'essi di ripristino dopo un cedimento del piano viabile, slitteranno alla settimana successiva, così da garantire sempre la percorribilità di almeno una delle due strade provinciali che collegano Certaldo e Montespertoli.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze