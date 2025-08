Riapertura Giudice di Pace, FI San Miniato: "Una toppa, non una vittoria"

"Dopo la chiusura decisa dal Tribunale di Pisa il 3 giugno scorso per mancanza di personale, il Comune ha trovato una soluzione tampone: l’affidamento dei servizi amministrativi a una cooperativa per 100 ore mensili, fino a dicembre. Tutto grazie a un appalto da circa 20.000 euro. Ma il vero nodo resta irrisolto: manca ancora una convenzione stabile con gli altri Comuni del comprensorio – Santa Croce, Castelfranco e Montopoli – che dovrebbero contribuire ai costi". Così i consiglieri di Forza Italia San Miniato commentano la riapertura del Giudice di Pace definendola "una toppa, non una vittoria".

"Durante l’ultimo consiglio comunale, - proseguono in una nota - il sindaco Giglioli si è difeso affermando che “non amministra giustizia”. Eppure fu proprio il Comune, nel 2012, a deliberare il mantenimento dell’ufficio, impegnandosi a garantirne il personale. Da allora, però, si è proceduto per inerzia e improvvisazione, fino all’inevitabile collasso. A smuovere le acque sono stati più i professionisti e i cittadini – con appelli e raccolte firme – che l’amministrazione, incapace di programmare con serietà. Quella annunciata come una ripartenza è in realtà l’ennesima pezza messa all’ultimo secondo. Ad ottobre si deciderà se il servizio potrà proseguire fino alla primavera o chiudere per sempre. San Miniato non ha vinto nulla. Ha solo evitato, per ora, l’ennesima sconfitta".