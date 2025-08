Torna a San Miniato il Festival del Pensiero Popolare - 56° Palio di San Rocco

La 17° Edizione del Festival del Pensiero Popolare - 56° Palio di San Rocco si terrà il 12 e 13 agosto alla Cisterna della Misericordia e dal 14 al 16 in Piazza Buonaparte.

Questi giorni saranno un’occasione speciale per tessere insieme “Trame Comunitarie”, il tema scelto per l’edizione 2025, un invito a riflettere sul modo in cui le storie passate e presenti si intrecciano, creando un tessuto di comunità forte e resistente. Non mancheranno incontri, spettacoli, concerti, installazioni e mostre per aprire gli occhi sugli intrecci che rendono solide le nostre reti e relazioni comunitarie.

A presentare il festival sono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, Emilio Bertini presidente della RSA Del Campana-Guazzesi, Matteo Squicciarini nella doppia veste di assessore alla cultura e caposquadra Forisporta, Francesco Mugnari dell’associazione Tra i Binari, l’autore del libro Fabrizio Mandorlini, Siriana Giantini presidente del Comitato Manifestazioni Popolari, Marco Magnani Caposquadra Poggighisi e Alessio Guardini Caposquadra Castelvecchio.

Quest’anno ci immergeremo nella rinascita e la riscoperta del Palio di San Rocco, principalmente con tra ingredienti. Prima di tutto una profonda ristrutturazione del Palio riporterà al centro i giochi e le sfide tra i Terzieri, come il famoso Cucchiaio d’argento, i costumi colorati e la goliardia, con una grande novità: il 16 agosto ci sarà la divisione delle sfide con il Palio dei bambini e delle bambine e quello dei/delle grandi con i gruppi divisi in squadre di Terzieri.

La seconda novità la troveremo il 14 agosto dove sarà presentato il libro “San Rocco, folklore, tradizione popolare e fede nel palio di mezz’agosto”, una testimonianza fondamentale per conoscere la storia di questa tradizione a cura di Fabrizio Mandorlini.

Infine durante ogni sera presenteremo brevi video-interviste realizzate nel quartiere, che racconteranno aneddoti e impressioni sulla manifestazione, dalla sua nascita fino alla comunità di oggi. Si tratta della fase preliminare per la realizzazione di un video documentario che sarà presentato nel prossimo inverno.

Cinque giorni di festa con una ricca programmazione per tutte le fasce di età, fatta di incontri, concerti e spettacoli con tanti ospiti: Carovane Migranti, Sandro Joyeux e i Bambara Files, la Compagnia Patate & Cipolle, i VolonTrè, Matu y la Tribu (Chile), Marabesque e la scatenatissima Battaglia dei Cuscini della Compagnia Melarancio.

Il giorno di Ferragosto, in attesa del Palio di San Rocco, i Terzieri di Poggighisi, Castelvecchio e Forisporta sfileranno in rappresentanza per l'investitura ufficiale delle squadre e l’avvio delle cerimonie con la presentazione del Premio del 56° Palio di San Rocco, realizzato da Luca Macchi.

Il 16 agosto infine, giorno del Palio di San Rocco, grande sfida per i bambini, le bambine e per i/le grandi del Palio di San Rocco Pellegrino tra i Terzieri di Poggighisi, Castelvecchio e Forisporta.

Avranno luogo anche due laboratori aperti a tutte le persone: Charles Raszl con la sua Body Music e i ritmi brasiliani (11 e 12 Agosto), e la compagnia teatrale Anellodebole con il progetto “Ministero degli intrecci” (13 e 14 agosto).

Durante ogni serata, presso l’Orcio D’Oro, sarà possibile visitare la mostra Valigie Aperte. Percorso di teatro e fotografia a cura di Marina Capezzone e Simona Fossi di Tra i Binari, in collaborazione con il progetto per rifugiati minori Movimento Shalom (inaugurazione 12 agosto ore 19.30.

“Ogni storia comune si intreccia ad altre con legami forti o deboli, che nella loro complessità e specificità creano il più bello dei tessuti - dichiara Francesco Mugnari dell’associazione Tra i Binari -. In questa edizione vogliamo raccogliere storie e testimonianze che, come fili, possano tenere unite le composizioni del tessuto comunitario. Le storie che si intrecciano ai corpi delle persone e alla loro partecipazione. Ecco che portare al centro i/le abitanti di San Miniato è la strada da percorrere, per portare al centro la comunità e la sua autodeterminazione”.

“Il Festival del Pensiero Popolare e il Palio di San Rocco rappresentano un momento unico per la nostra comunità: un intreccio prezioso di memoria, creatività e partecipazione. La 17ª edizione del Festival, con il suo tema "Trame Comunitarie", ci invita a riscoprire il valore delle relazioni, dei racconti e delle esperienze condivise che danno forza e continuità alla nostra identità collettiva - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore Matteo Squicciarini -. Quest’anno, grazie a un rinnovato slancio organizzativo, il Palio torna protagonista nella sua forma più autentica, con giochi, colori, storie e novità pensate per coinvolgere tutte le generazioni, dai più piccoli agli adulti. È un’occasione per ridare centralità ai Terzieri, alle radici popolari, alle emozioni che legano il presente alle tradizioni più vive del nostro territorio. Come amministrazione comunale, siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce cultura, inclusione, arte e memoria, e che riesce ogni anno a coinvolgere associazioni, artisti, volontari e cittadini in un progetto comune. Un grazie particolare va a tutti coloro che stanno lavorando con passione alla realizzazione di questa edizione, perché contribuiscono a rendere San Miniato un esempio di comunità viva e consapevole”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa