Servizi educativi di Montespertoli: la soddisfazione dei familiari dai questionari

I questionari di soddisfazione delle famiglie relativi all’anno educativo appena concluso, confermano l’elevata qualità dei servizi per la prima infanzia del territorio, che comprendono il Nido d’infanzia Comunale “Maria Grazia l’Aquilone” e il Nido d’Infanzia accreditato “Il Paese dei Balocchi”.

Le famiglie hanno espresso valutazioni estremamente positive in tutti gli ambiti considerati, dall’organizzazione delle attività quotidiane all’accoglienza dei bambini e dei genitori, dalla professionalità e competenza delle educatrici fino alla cura degli ambienti e dei materiali a disposizione. È stata inoltre molto apprezzata la capacità dei servizi di rispondere con tempestività alle esigenze delle famiglie, la qualità dei progetti educativo-didattici e l’attenzione rivolta al benessere dei bambini in ogni fase della giornata.

Le osservazioni raccolte testimoniano un clima accogliente e sereno, caratterizzato da una forte collaborazione tra le educatrici e le famiglie. Entrambi i servizi si confermano così un punto di riferimento importante per il territorio, grazie all’impegno costante del personale educativo e alla volontà di mantenere elevati standard di qualità.

“Questi risultati – commenta Daniela Di Lorenzo, Assessora con delega all’infanzia – ci riempiono di orgoglio e confermano il valore dei nostri servizi educativi, comunali e accreditati, come risorsa fondamentale per le famiglie. Ringraziamo le educatrici per la professionalità e la dedizione che ogni giorno dedicano ai bambini, e le famiglie per la fiducia e la partecipazione attiva, che ci permettono di migliorare continuamente la nostra offerta”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

