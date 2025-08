Sgomberato appartamento occupato a Lucca: dentro 15 persone

È stato sgomberato questa mattina un appartamento occupato abusivamente in via Matteo Trenta, nel centro cittadino. L’intervento è stato condotto in maniera congiunta dalla polizia di Stato, dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco, in seguito a un esposto che segnalava le gravi condizioni strutturali dell’immobile.

Dopo un sopralluogo, i vigili del fuoco hanno dichiarato l’edificio inagibile, dando così il via alle operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell’area. All’interno dell’abitazione sono state trovate 15 persone, tutte di nazionalità straniera, come confermato dalla Questura di Lucca.

Sono in corso accertamenti sulla regolarità dei permessi di soggiorno delle persone identificate, mentre proseguono le verifiche sulla destinazione d’uso e le condizioni dell’immobile.

"L’operazione di sgombero dell’appartamento di via Trenta coordinata dalla polizia di Stato riporta alla legalità e alla sicurezza un pezzo del nostro territorio nella primissima periferia di Lucca - ha commentato Salvadore Bartolomei, assessore alla sicurezza del Comune di Lucca -. Una situazione allarmante, delicata e non tollerabile che abbiamo seguito dai primi esposti dei vicini che ci sono giunti qualche settimana fa quando ci è stata segnalata questa situazione di degrado totalmente fuori controllo".

"Già il 15 luglio la polizia municipale e i nostri servizi sociali sono intervenuti sul posto per prendere in carico, allontanare da quel contesto e mettere in sicurezza una madre con il figlio di pochi mesi che aveva trovato ospitalità in quell’appartamento. Con l’operazione di questa mattina - prosegue - la situazione è stata riportata sotto controllo e l’appartamento occupato abusivamente da una decina di persone è stato liberato e riconsegnato ai proprietari. Oltre alle pattuglie la nostra Polizia Municipale era presente con il nucleo cinofilo per verificare la presenza di stupefacenti. Voglio ringraziare - conclude - oltre ai nostri agenti e ai nostri operatori dell’Ufficio sociale la Questura che ha perfettamente coordinato tutta l’operazione".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

