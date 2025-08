Sicurezza Santa Croce sull’Arno, l'allarme di Confesercenti: "Risposte per tutelare i commercianti”

"Non è più tollerabile che i commercianti di Santa Croce sull’Arno debbano lavorare con la paura costante di subire furti. Gli episodi recenti, avvenuti in pieno centro, sono solo gli ultimi di una lunga serie e testimoniano una situazione ormai fuori controllo".

È quanto denuncia la Presidente dell’area Valdera-Cuoio di Confesercenti Futura Cavallini, insieme a Rodolfo Bernardini, Presidente del sindacato FISMO (Federazione Italiana Settore Moda), che chiedono un intervento deciso da parte delle istituzioni locali:

"Non possiamo accettare che chi ogni giorno alza la saracinesca per offrire un servizio alla comunità venga lasciato solo davanti a questi episodi di criminalità. La sicurezza non può più essere trattata come un problema secondario. Servono azioni concrete e coordinate, non promesse generiche".

La richiesta è chiara: l’apertura urgente di un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e le associazioni di categoria.

"Occorre individuare insieme soluzioni efficaci, a partire da un potenziamento della videosorveglianza, un maggior presidio del territorio e strumenti rapidi di supporto agli esercenti colpiti. Questo non è solo un problema di ordine pubblico, ma di tutela economica e sociale di un intero tessuto produttivo".

"Chiediamo ascolto, rispetto e collaborazione. È tempo che la sicurezza dei commercianti diventi una priorità politica, e non un tema da affrontare solo a emergenza avvenuta".

Fonte: Confesercenti Toscana - Ufficio Stampa