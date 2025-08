Spari nella notte a Montevarchi, ferito un uomo

Un episodio di violenza scuote Montevarchi: nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, due uomini a bordo di uno scooter hanno sparato tre colpi di pistola nei pressi dell’ex ospedale e delle logge di piazza Vittorio Veneto, ferendo a una gamba un uomo di origine italo-marocchina. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto avrebbe avuto l’intento di intimidire, più che di uccidere.

La vittima, conosciuta alle forze dell’ordine, è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo, venendo poi soccorsa dal 118. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Fondamentale, in questa fase, il contributo della polizia locale, che ha messo a disposizione le immagini della videosorveglianza della zona per aiutare gli inquirenti a identificare gli autori dell’attacco, descritti come due italiani in sella a uno scooter.

A commentare l’accaduto è la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, che in una nota parla di "un episodio di estrema gravità" e denuncia la cronica carenza di risorse per la sicurezza nel territorio: "Non è più tollerabile – afferma – che il Valdarno possa contare su una sola pattuglia di carabinieri e su una polizia di Stato limitata, che nonostante i nuovi arrivi riesce solo a fare lavoro d'ufficio e non può garantire un presidio operativo sul territorio. La nostra polizia locale si impegna con turni serali quattro giorni su sette, ma non può essere lasciata sola a gestire l’ordine pubblico".

La sindaca ha inoltre inviato una lettera al nuovo questore di Arezzo, insediatosi proprio oggi, per chiedere misure straordinarie: "Il Valdarno è la zona più critica dopo il capoluogo e non possiamo continuare a restare isolati. Serve un intervento concreto da parte dello Stato".

