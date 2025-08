Timenet ancora sponsor di Empoli Pallavolo: "Ci regaleranno ancora tante emozioni"

È stato stipulato in questi giorni, presso la sede istituzionale di via I Maggio ad Empoli, il rinnovo del contratto di sponsorizzazione biennale tra Timenet, società specializzata in servizi di connettività internet e voce per professionisti e aziende, e l’Empoli Pallavolo, associazione sportiva che conta oltre 250 atlete tesserate. In particolare, la storica realtà della zona industriale del Terrafino sarà ancora main sponsor della prima squadra femminile giallonera, fresca di promozione nel Campionato Nazionale di Serie B2 e che continuerà pertanto a chiamarsi Timenet Empoli Pallavolo.

“Il nostro è un sodalizio che dura da anni – dichiara Franco Iorio, Presidente e Amministratore di Timenet S.p.A. – e quindi ci è sembrato naturale proseguire in questo rapporto di collaborazione. Siamo sul territorio da oltre 25 anni e da sempre impegnati nella sostenibilità, supportando diverse iniziative in ambito sociale e culturale nell’empolese. Lo sport della pallavolo rientra in tale impegno e rispecchia molto bene anche i nostri valori aziendali fondati, tra l’altro, sullo spirito di squadra e la valorizzazione di tutti i ruoli ai fini del risultato”.

Il contratto che lega le due realtà è riferito al biennio 2025-2027 ed è stato rinnovato per un importo annuale incrementato del 10% rispetto al precedente. “Questo accordo è stato siglato all’insegna della continuità e della reciproca fiducia - aggiunge Franco Iorio – Siamo davvero contenti e ci congratuliamo pubblicamente con la squadra e tutto il team per il bel traguardo raggiunto della meritata promozione nel Campionato Nazionale, dopo il difficile percorso delle passate stagioni in serie C in cui, comunque, non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto. L’auspicio di Timenet è che la formazione che si troverà ad affrontare la nuova grande sfida possa fare una bella figura, magari arrivando a disputare la Coppa Italia. Le premesse ci sono, da parte nostra crediamo nel progetto sportivo dell’Empoli Pallavolo che è riuscita a riportare i colori della città in un torneo a livello nazionale e confidiamo che anche quest’anno la prima squadra giallonera possa regalarci tantissime emozioni”.

L’Empoli Pallavolo, dal canto suo, è stata ben lieta di avere Timenet ancora una volta al suo fianco, consolidando ulteriormente il significativo rapporto di collaborazione. “Siamo felici e onorati di quest’intesa consolidata nel tempo che ci unisce ad un’importante azienda del territorio e che si ritiene di reciproca soddisfazione – dichiara il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – Il nostro è un rapporto tra due realtà di successo, ciascuna nel proprio ambito di riferimento. Quest’anno infatti, dopo una stagione sportiva eccellente, abbiamo coronato il sogno della promozione della Timenet Empoli Pallavolo nel Campionato Nazionale di Serie B2 ottenuta grazie ad un’ottima squadra e uno straordinario staff tecnico e medico. Siamo al lavoro per preparaci degnamente a questa prossima sfida e ci impegneremo al massimo per soddisfare le aspettative di tutto il mondo giallonero”.

Dopo la consueta pausa estiva la nuova Timenet Empoli Pallavolo inizierà, come da prassi, la preparazione atletica a settembre, quando saranno ufficialmente comunicati i nomi delle atlete e lo staff tecnico/medico che le affiancherà nell’anno sportivo 2025-2026.