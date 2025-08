Università di Pisa, tariffe e abbonamenti bus agevolati per gli studenti

Abbonamenti urbani dell’autobus a tariffe agevolate per studentesse e studenti all’Università di Pisa. E’ stata rinnovata sino al 31 luglio 2026 la convenzione tra Università di Pisa, Autolinee Toscane Spa a sostegno della mobilità studentesca. Gli altri enti che hanno sottoscritto l’accordo sono l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (DSU), la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna e il Comune di Pisa. A fronte dell’agevolazione tariffaria, l’Università di Pisa verserà ad Autolinee Toscana Spa circa 100.000 euro, più del 40% rispetto allo scorso anno, il che pone l’Ateneo fra gli enti che maggiormente contribuiscono alla misura.

Nel dettaglio, l’abbonamento mensile, a fronte di un costo di 38,70 euro, sarà invece di 14 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 36.151,98 euro e di 22 euro per chi ha invece un ISEE superiore 36.151,98 euro. Le agevolazioni riguardano anche gli abbonamenti trimestrali ISEE e non ISEE che avranno un costo, rispettivamente, di 40 e 55 euro e quelli annuali ISEE e non ISEE che avranno un costo, rispettivamente, di 80 e 110 euro. Le nuove tariffe saranno applicate dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2026, ad eccezione dell’abbonamento annuale che, per ragioni tecniche sarà acquistabile successivamente al 1° agosto. Per godere del sostegno bisogna accedere al sito internet di Autolinee Toscane www.at-bus.it e registrarsi nella sezione “Acquista” (shop.at-bus.it) indicando la tipologia di agevolazione richiesta.

“Il rinnovo della Convenzione sul trasporto pubblico locale conferma l'impegno dell'Università di Pisa, e di tutti gli enti coinvolti, a sostenere azioni di miglioramento dei servizi a disposizione degli studenti universitari – dice il professore Francesco Leccese, prorettore dell’Università di Pisa che ha seguito l’iter della convenzione insieme alla professoressa Enza Pellecchia prorettrice per la Coesione della Comunità universitaria.

“In particolare – aggiunge Leccese - l'accordo siglato rappresenta una ulteriore azione per promuovere lo sviluppo di mobilità sostenibile, con il finanziamento verso iniziative tese ad incrementare l'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi. Nella nuova convenzione restano invariate, rispetto allo scorso anno, le tariffe applicate agli studenti da Autolinee Toscane per gli abbonamenti mensili e trimestrali sull’intera rete urbana del Comune di Pisa e si aggiungono gli abbonamenti annuali a tariffa agevolata”.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate