Use, saluta Luca Giannone: andrà a Piacenza

Mancheranno i suoi punti visto che nelle ultime due stagioni ha viaggiato ad oltre 20 di media, ma mancherà soprattutto un ragazzo che è entrato alla Lazzeri con il completino da minibasket e, piano piano, è arrivato ad essere un protagonista della prima squadra. Luca Giannone, dopo gli ottimi campionati disputati, è finito nel mirino di squadre della categoria superiore ed alla fine ha scelto Piacenza. Il prossimo anno, così, salirà in serie B nazionale e, per la prima volta nella sua giovane carriera, indosserà una maglia diversa da quella biancorossa. Con lui ci sarà comunque idealmente la grande famiglia biancorossa che gli fa i migliori auguri per la nuova avventura.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa