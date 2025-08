Vinti 50mila euro col Lotto a Impruneta

Toscana in festa con il Lotto. Nel concorso di giovedì 31 luglio 2025, come riporta Agipronews, è stata infatti centrata una vincita da 50.596 euro a Impruneta, in provincia di Firenze, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Firenze. Il premio è andato a un fortunato giocatore di un punto vendita di Via Montebuoni. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 773,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.

Notizie correlate