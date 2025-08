Aggrediscono passante per rubargli la collana: denunciati quattro minorenni ad Arezzo

Un’aggressione in pieno giorno, nel cuore della città, ha portato alla denuncia di quattro giovanissimi ad Arezzo. L’episodio risale al 14 luglio, quando un uomo è stato rapinato nel sottopasso della stazione ferroviaria. I responsabili, tutti minorenni, lo hanno bloccato e minacciato per sottrargli una collana d’argento.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe intimato alla vittima – un cittadino straniero – di consegnare il monile. Al suo rifiuto, uno dei ragazzi lo ha afferrato al collo mentre un altro gli strappava la collana. I quattro si sono poi allontanati rapidamente verso il centro.

Nonostante lo shock, l’uomo è riuscito a seguire a distanza i giovani e ad avvisare una pattuglia della Polizia Ferroviaria presente in zona. Grazie alla descrizione fornita, gli agenti li hanno individuati poco dopo in via Guido Monaco. I ragazzi erano senza documenti, ma sono stati fermati e accompagnati negli uffici per l’identificazione.

La collana è stata recuperata e restituita, mentre i quattro sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso. Le indagini sono ora nelle mani della procura minorile.