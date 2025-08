Biagio, 12 anni di Montopoli al Rockin'1000 di Cesena

Da Montopoli a Cesena per suonare, a soli 12 anni, in uno stadio di fronte a migliaia di persone ed essere tra i mille del Rockin’ 1000. Biagio Posarelli è stato ricevuto in Comune dopo la sua partecipazione alla manifestazione che accoglie musicisti da tutto il mondo per suonare tutti insieme la stessa musica. «È stato bellissimo essere uno dei mille ˗ racconta Biagio ˗ un’emozione incredibile ho incontrato musicisti provenienti da tutto il mondo e di ogni età. Abbiamo suonato 36 pezzi in due serate e accompagnato grandi nomi della musica come Negrita, Piero Pelù, Negramaro, Francesca Michielin, Fast Animals and Slow Kids, mentre a dirigere c’era Peppe Vessicchio». Biagio è montopolese e frequenta l’istituto comprensivo Galilei, ovviamente indirizzo musicale. A scuola suona il piano, anche se la sua passione più grande è la batteria, strumento che studia da quando aveva sette anni. Frequenta l’Accademia Musicale di Pontedera, è stato allievo del maestro Andrea Lanini, quel bacio indirizzato al cielo durante l’esibizione di Hey Jude dei Beatles era proprio per lui, e adesso studia con Francesco Dell’Omo. «Come sono arrivato lì? ˗ racconta ˗ Mia mamma ha inviato un video di una mia esibizione durante il contest Musica e Talenti organizzato a Montopoli dall’associazione Giubilate. È piaciuto e sono stato scelto per entrare a far parte dei mille! È stato intenso, abbiamo provato per ore sotto il sole, ma è stato bellissimo. Come vedo il mio futuro nella musica? Di sicuro so che voglio partecipare ancora a un Rockin’1000!».

Biagio è stato ricevuto in Comune dalla sindaca Linda Vanni, dall’assessora Kendra Fiumanò e dall’assessore Andrea Marino. «Grazie Biagio per aver portato Montopoli su un palcoscenico così importante ˗ commentano – siamo orgogliosi di te. La nostra cittadina si conferma fucina di grandi talenti musicali, grazie all’indirizzo musicale della nostra scuola e alle tante realtà che stimolano la nascita di nuovi artisti. Auguriamo a Biagio di continuare la propria strada nella musica. Grazie, con te da adesso Montopoli è un po’ più rock!».

