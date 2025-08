Cinema sotto le stelle, 9 appuntamenti per l'agosto delle frazioni e dei quartieri

Al via dal 4 al 27 agosto la rassegna estiva del Cinema sotto le stelle a Empoli, realizzata da Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore con il contributo del Comune di Empoli. L'iniziativa è all'interno del cartellone Uno Spettacolo d'Estate e va a coprire l'intero mese con iniziative negli spazi esterni dei circoli Arci di Empoli.

Nove appuntamenti (con la pausa di Ferragosto) un appuntamento con film usciti negli ultimi anni, commedie e pellicole impegnate, che hanno riscosso grande successo al botteghino. Un'occasione per apprezzare o rivedere ancora una volta storie che hanno avuto un grande impatto nel grande schermo, con il gran finale in una location d'eccezione: il giardino della Rems del Pozzale. L’inizio è previsto per tutti gli appuntamenti alle 21.15, tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

LE DICHIARAZIONI - Così commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi: "Avvicinare la cultura alle frazioni è uno degli obiettivi del nostro mandato. Nel mese di giugno e luglio abbiamo portato la Musica nelle Frazioni e anche Leggenda al Parco con le letture per i più piccoli. Due iniziative inedite che sono state molto apprezzate dai residenti. Per agosto invece è la volta del cinema, con 9 appuntamenti di qualità: sono pellicole molto recenti e per un ampio pubblico, dalle famiglie ai bambini. Sono sicuro che anche queste avranno un riscontro positivo".

La presidente Arci Empolese Valdelsa, Valentina Papale, esprime soddisfazione: "Siamo felici di aver collaborato anche quest’anno con il Comune di Empoli alla realizzazione del Cinema sotto le stelle, ciclo di proiezioni che vedrà protagonisti alcuni circoli del territorio. Nove serate, nove occasioni per vivere insieme il cinema come spazio di comunità, cultura e socialità. Aprire i circoli al territorio, renderli luoghi accessibili in cui condividere emozioni e riflessioni, è parte della nostra visione di cultura diffusa e partecipata".

IL PROGRAMMA - L'avvio è dei migliori: lunedì 4 agosto al circolo Arci di Monterappoli (via Salaiola, 305) va in scena C'è ancora domani, il debutto da regista di Paola Cortellesi che ha totalizzato 50 milioni di dollari di incasso considerati tutti i Paesi in cui è stato esportato e apprezzato. Un successo di critica e di pubblico che ha riaperto il dibattito sulla violenza di genere in Italia e nel mondo.

Mercoledì 6 agosto al circolo Arci Pozzale (via Sottopoggio per San Donato, 23) sarà la volta di Un mondo a parte, dramedy interpretato da Virginia Raffaele e Antonio Albanese per la regia di Riccardo Milani.

Andiamo a venerdì 8 agosto al circolo Arci di Pagnana, nell'area dei giardini comunali. Si ride con la commedia La guerra dei nonni, con Max Tortora e Vincenzo Salemme diretti da Gianluca Ansanelli.

Lunedì 11 agosto appuntamento anche per i più piccoli al circolo Arci di Avane (via Magolo, 29) con il film d'animazione Tartarughe Ninja - Caos Mutante, per la regia di Jeff Rowe e Kyler Spears.

Mercoledì 13 agosto al circolo Arci Cortenuova (via del Ponte, 22) si ride e si riflette con Cento domeniche, film diretto e interpretato da Antonio Albanese.

Saltando Ferragosto, passiamo a mercoledì 20 agosto al circolo Arci Sant'Andrea (via Senese Romana, 409) con Il colore viola, musical drama con Fantasia Barrino per la regia di Blitz Bazawule.

Una pellicola candidata agli Oscar: Io Capitano di Matteo Garrone sarà in programma venerdì 22 agosto al circolo Arci Pontorme (via Pontorme, 68).

Torna l'animazione lunedì 25 agosto al circolo Arci Cascine Garibaldi (via Antonio Meucci, 67) con Raya e l'ultimo drago, regia di Carlos Lopez Estrada e Don Hall.

Chiusura al giardino della REMS del Pozzale con un classico: In principio erano le mutande, regia di Anna Negri dal romanzo di Rossana Campo. Una commedia romantica con Teresa Saponangelo, Stefania Rocca, Bebo Storti, Filippo Timi e Monica Scattini.