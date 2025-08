Disabilità, Furfaro e Melio (Pd): "Voto accessibile a chiunque è una questione di democrazia e dignità"

“La mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana è un segnale forte: garantire il diritto al voto alle persone con disabilità è una battaglia di democrazia e dignità che non può più aspettare”. Così Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico e capogruppo PD in commissione affari sociali, e Iacopo Melio, consigliere regionale e attivista per i diritti civili, commentano il voto favorevole alla mozione presentata da Anna Paris (Pd), che chiede al Governo e al Parlamento una riforma del voto assistito per consentire anche a chi ha disabilità visive o motorie gravi di esprimersi in autonomia e riservatezza.

“Spesso ci dimentichiamo che andare a votare è un diritto ma anche un dovere di tutte e tutti: in tal senso, il nostro paese deve rimuovere ogni ostacolo alla partecipazione politica affinché chiunque possa esprimersi liberamente. Garantire il voto alle persone con disabilità, a prescindere dalla loro condizione, è un atto di civiltà che oggi, con i tanti strumenti a disposizione, non possiamo più rimandare. Ringraziamo Anna Paris per aver portato avanti questa proposta con determinazione e tutte le forze politiche per l’unità dimostrata. La Toscana si conferma terra di diritti: ora tocca al Parlamento fare la propria parte e colmare un vuoto normativo che penalizza ancora troppe cittadine e cittadini”. Lo affermano in una nota congiunta Marco Furfaro e Iacopo Melio.

