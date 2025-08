Gambassi Terme, la Lega lancia la campagna per far conoscere il Decreto Sicurezza nei piccoli comuni dell’Empolese Valdelsa

È partita nei giorni scorsi da Gambassi Terme, nel cuore della Valdelsa fiorentina, la nuova campagna informativa della Lega Toscana Salvini Premier per far conoscere il Decreto Sicurezza – oggi convertito in legge – nei piccoli comuni dell’Empolese Valdelsa.

A promuovere l’iniziativa è Marco Cordone, vicesegretario provinciale vicario della Lega Firenze e già capogruppo in consiglio comunale a Gambassi Terme dal 2004 al 2019. Il tour, che coinvolge in particolare i comuni di Gambassi Terme e Montaione, punta a sensibilizzare la popolazione sui contenuti del provvedimento voluto dalla Lega nell’ambito della coalizione di centrodestra: “più tutele per chi ci difende, maggiore sicurezza per i cittadini italiani e meno impunità per chi delinque”.

“Quello intrapreso dalla Lega – spiega Cordone – è un percorso di informazione importante, rivolto direttamente alla gente”. In Toscana, ha ricordato, sono ben 119 i comuni con meno di 5.000 abitanti, dove vivono circa un milione e mezzo di persone: “Per questo crediamo sia fondamentale portare anche qui, nei territori meno centrali, un’informazione chiara e diretta su un tema prioritario come la sicurezza”.

Il gazebo informativo allestito a Gambassi ha riscosso, secondo gli organizzatori, un buon interesse da parte dei cittadini, in particolare dei commercianti. “I volantini stampati per l’occasione sono andati esauriti – sottolinea Cordone – e la mattinata si è rivelata proficua: ci siamo confrontati con molte persone, tutte accomunate dalla richiesta di maggiore sicurezza nelle proprie comunità”.

Nel ringraziare l’amministrazione comunale di Gambassi Terme per la disponibilità e l’accoglienza, la Lega ha evidenziato anche l’importanza territoriale dei comuni coinvolti: Gambassi Terme con i suoi 83 km² e Montaione con 104 km² – addirittura due in più rispetto al Comune di Firenze – sono, secondo Cordone, “piccoli-grandi comuni” che rappresentano anche eccellenze dal punto di vista storico e culturale, come la Pieve di Santa Maria a Chianni e la Gerusalemme di San Vivaldo.

"La sicurezza non ha colore politico – conclude Cordone – e per la Lega resta una priorità assoluta: non c’è libertà senza sicurezza".

