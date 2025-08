Incendio a Santa Luce: in fiamme 7 ettari di vegetazione e coltivazioni

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa stanno intervenendo dalle ore 12.30 nel Comune di Santa Luce, in via Querceta, per un incendio di vegetazione.

I vigili del fuoco, con due autopompe serbatoio, una campagnole AIB e una autobotte ha estinto e contenuto un incendio classificato bosco in prossimità della frazione di Pastina.

Le fiamme hanno interessato campi, oliveta, canneto e sterpaglia oltre a piante di alto fusto in un territorio collinare per circa 7 ettari.

Per donare l'incendio - favorito dal vento - sono stati coinvolti anche due elicotteri, la Direzione Regionale dei vigili del fuoco e i volontari di protezione civile.

È in corso l'opera di bonifica. Presenti anche i carabinieri forestali per accertamenti di loro competenza.