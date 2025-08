L'Abc Solettificio Manetti porta a Castello Giovanni Landi, quarto rinforzo gialloblu

Da San Casciano a Castelfiorentino, passando per Firenze. Giovanni Landi è il quarto rinforzo dell’Abc Solettificio Manetti. Ala classe ’04, giocatore fisico e con buone capacità realizzative, lo scorso anno è stato avversario dei gialloblu, che lo hanno affrontato alla sua prima esperienza in B Interregionale in maglia Olimpia Legnaia.

“Sono pronto ad iniziare la nuova stagione e carico per questa avventura in maglia Abc – esordisce Giovanni -. A Castelfiorentino ho trovato un ambiente molto accogliente e con tanta ambizione, non vedo l’ora di scendere in campo con i nuovi compagni”. “Giovanni è un ragazzo che ha mostrato grande voglia di lavorare e crescere – prosegue coach Paludi – ed incarna perfettamente il profilo che vogliamo per la nostra squadra, a livello non soltanto tecnico ma anche umano. Inoltre, la sua voglia di riscatto rappresenterà sicuramente un’ulteriore motivazione a dare il massimo e fare bene”.

LA CARRIERA

Dopo aver mosso i primi passi nella società di casa, San Casciano, conclude il percorso giovanile al Pino Firenze, per poi intraprendere qui la carriera senior. A Firenze, infatti, partecipa ai campionati U16, U18 e U19 eccellenza, fino all’esordio in serie D nella stagione 2022/2023. L’anno successivo, sempre in maglia Pino Firenze, arriva la prima esperienza in serie C, dove chiude la stagione con una media di 16 punti a partita. Una cavalcata che gli vale la chiamata dell’Olimpia Legnaia, dove partecipa all’ultimo campionato di B Interregionale culminato con la salvezza.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino