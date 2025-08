Linea Pisa-La Spezia, conclusi i lavori: dal 4 agosto riprende la normale programmazione

Terminerà domenica 3 agosto la prima fase di lavori per il potenziamento tecnologico tra Viareggio e Massa sulla linea Pisa – La Spezia. Da lunedì 4 agosto riprende la normale programmazione dei treni.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) iniziati lo scorso 7 gennaio hanno visto l’installazione del nuovo sistema ERTMS (European Railway Traffic Management System). Si tratta del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni, finanziato con risorse del Pnrr. Inoltre sono stati rinnovati 13 chilometri di binari tra Massa e Sarzana. È stata effettuata la manutenzione straordinaria al ponte ferroviario a Pietrasanta e la nuova configurazione della stazione di La Spezia Migliarina per migliorare la gestione dei treni 5 Terre Express. RFI ha dato il proprio supporto per la realizzazione della nuova viabilità in località Madonna dell’Acqua (a cura della Provincia di Pisa).

L’investimento totale da parte di RFI è stato di 65 milioni di euro.

È stata programmata la seconda fase dell’installazione ERTMS tra Massa e Sarzana dal 1 al 26 settembre.

Notizie correlate