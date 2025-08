Nasce il Premio Internazionale di Ceramica Contemporanea Open Studio

Cèramica 2025 nel suo nuovo format invernale si arricchisce di un prestigioso premio internazionale rivolto ad artisti e ceramisti.

La manifestazione per questa edizione si terrà per tre fine settimana dicembre: 6-7-8: 12-13-14 e 19-20-21 dicembre. Il cambiamento di format e di data scaturisce dalla volontà di creare un evento di richiamo in cui le mostre, le residenze e i laboratori d’arte possano avere un maggiore respiro.

In questo contesto si colloca la prima edizione del Premio Internazionale di Ceramica Contemporanea OPEN STUDIO.

OPEN STUDIO, fra l’altro, è anche il tema scelto per questa edizione della manifestazione a sottolineare la volontà di creare un luogo aperto di incontro e scambio fra esperienze artistiche.

Il premio è promosso dalla Fondazione Museo Montelupo Onlus, in collaborazione con il Comune di Montelupo Fiorentino, la Scuola di Ceramica e il Centro Ceramico Sperimentale.

Il concorso, sostenuto dalla Regione Toscana attraverso il programma Toscanaincontemporanea2025, nasce con l’obiettivo di valorizzare e far emergere le molteplici direzioni della ricerca ceramica a livello internazionale.

OPEN STUDIO si propone come osservatorio privilegiato sulle pratiche più attuali, offrendo visibilità a opere innovative e sperimentali che rivelano la ricchezza del linguaggio ceramico nel panorama artistico contemporaneo.

La partecipazione è aperta ad artisti italiani e stranieri.

Una Giuria artistica, nominata alla chiusura del bando, selezionerà un massimo di 50 opere finaliste, che saranno esposte negli spazi del Centro Ceramico Sperimentale durante il festival e pubblicate nel catalogo ufficiale del premio.

Il concorso prevede tre premi in denaro, due residenze artistiche e menzioni speciali e premi tecnici offerti dai partner del progetto. Un’attenzione particolare è riservata alla nuova generazione di creativi: sono infatti previste categorie dedicate agli artisti Under 35. Inoltre, il pubblico potrà votare la propria opera preferita tra quelle in mostra, contribuendo all’assegnazione di un premio speciale del pubblico.

«Con OPEN STUDIO, Montelupo Fiorentino rafforza il suo ruolo di polo culturale d’eccellenza nel campo della ceramica, confermandosi crocevia internazionale di talenti, sperimentazione e dialogo tra tradizione e innovazione. Da sottolineare la scelta di istituire, oltre ai premi in denaro, anche due residenze artistiche presso il Centro Ceramico Sperimentale: un’opportunità concreta per elaborare un progetto e realizzarlo in uno spazio altamente qualificato e attrezzato», afferma l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Il bando prevede inoltre borse di studio per artisti under 35, che potranno partecipare a due workshop specialistici presso il Centro Ceramico Sperimentale, condotti dall’artista belga Fabienne Withofs e dall’artista danese Erik London, noto sui social come Tortus.

«Open Studio nasce con l’obiettivo di sostenere la creatività degli artisti più giovani, offrendo loro borse di studio e la possibilità di intraprendere residenze d’artista. Il Centro Ceramico Sperimentale ha come missione la formazione e la ricerca in ambito ceramico, in piena sintonia con le finalità del Premio Internazionale. Si tratta di un’occasione preziosa per avviare un dialogo con artisti emergenti e valorizzarne le potenzialità. Una visione che anche la Fondazione Museo Montelupo ha perseguito nel tempo, attraverso residenze d’artista e collaborazioni con accademie e università», dichiara la direttrice della Fondazione, Benedetta Falteri.

Il bando è disponibile al seguente link: https://fondazionemuseomontelupo.it/2025/08/01/open-studio-the-international-contemporary-ceramics-award-is-born/

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa