Nuovo sgombero della polizia in via Trenta a Lucca: denunciati quattro occupanti

La polizia di Stato è intervenuta nuovamente questa mattina in via Matteo Trenta, a Lucca, per sgomberare un edificio già liberato ieri da 13 occupanti abusivi.

Quattro persone erano rientrate nell’immobile scavalcando la recinzione e si erano accampate sul retro con alcuni materassi. Durante i controlli, uno di loro è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Tutti sono stati accompagnati in Questura e denunciati per violazione di domicilio.

L’intervento è scattato a seguito di segnalazioni da parte dei residenti. Il possessore dello stupefacente è stato anche segnalato alla prefettura come assuntore.