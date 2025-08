Orari d'estate, la guida per vivere Castelfranco e le frazioni anche nel periodo estivo

Orari d'estate’ è pronto, l'opuscolo informativo del comune di Castelfranco, dove i cittadini potranno trovare tutte le informazioni inerenti aperture, chiusure estive e orari dei pubblici esercizi è stato pubblicato sul sito del comune (lo potete trovare in allegato al questo testo), un lavoro voluto dall'amministrazione comunale nella nuova forma che si presenta arricchita anche di informazioni relativa a categorie di pubblici servizi che in passato ne restavano fuori, una per tutti gli agriturismi e in generale le strutture ricettive del territorio. Ovviamente si tratta di un opuscolo a cui i singoli esercenti possono scegliere di aderire o non aderire liberamente.

Redatto dall'ufficio Suap, del comune vuole essere una forma di promozione delle attività e allo stesso tempo uno strumento per cittadini e visitatori.

All'intero della pubblicazione, che avrà solo veste digitale, i cittadini potranno trovare i numeri di pubblica utilità, dalle forze dell'ordine, ai numeri di alcuni uffici comunali, ma anche i recapiti relativi alle emergenze sanitarie e molto altro. Scopo principale però è informare la cittadinanza su orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e sui periodi delle chiusure feriali, in modo che il cittadino possa sempre trovare qualcuno che eroga quel servizio. Quest'anno, proprio a causa dei nuovi inserimenti la pubblicazione esce con qualche giorno di ritardo e le informazioni contenute, relativamente ai periodi feriali, saranno valide fino alla fine di settembre.

“Abbiamo voluto rinnovare un po' questo opuscolo, - spiega il sindaco Fabio Mini - che visti i tempi che corrono rendiamo disponibile alla popolazione solo in formato digitale, anche in un'ottica ambientale abbiamo preferito non stamparlo, sarà consultabile da smartphone e pc. Quest'anno abbiamo inserito anche nuove categorie di esercenti, tra cui le strutture ricettive che per lo più sono presenti nella zona delle frazioni, un segnale di attenzione a questa parte del nostro territorio comunale e a tutti suoi operatori economici. Speriamo di avere fatto una cosa utile e gradita ai cittadini e agli esercenti. Una pubblicazione che per altro il comune ha sviluppato interamente con risorse interne, senza spendere un euro di incarichi esterni”.

L'assessore alle attività produttive Pino Calò che ha seguito il progetto ha spiegato: “Attraverso 'Orari d'estate', questo il nome della pubblicazione, vogliamo dare un servizio a cittadini e operatori economici. Ai primi, per fornirgli informazioni utili nel periodo feriale, ai secondi per dare loro un po' di visibilità commerciale. Credo che questo opuscolo un po' aggiornato nei contenuti, sia un segnale importante dell'attenzione che questa amministrazione vuole dare al territorio e a chi lo tiene vivo con le proprie attività e il proprio lavoro. Inoltre abbiamo cercato di curare le frazioni anche con la loro vocazione turistica che piano piano sta diventando un elemento importante del nostro panorama economico locale. Questo è un inizio di questo progetto che porteremo avanti anche nei prossimi anni e contiamo di migliorare. Ci auguriamo che non accada ma se gli operatori dovessero riscontrare qualche errore, possono rivolgersi al Suap dove i dipendenti comunali li aiuteranno nella correzione, questo è il bello di essere on line invece che cartacei”.

Ecco l'opuscolo con tutti gli orari: https://www.comune.castelfranco.pi.it/dam/jcr:77f26bed-1a65-4059-9c29-eb713da6e23b/opuscolo%20orari%20d&%23039;estate%20finito.pdf

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

