Stipendi non pagati, tre punti di penalizzazione per la Cuoiopelli

La nuova stagione sportiva inizierà in salita per la Cuoiopelli di Santa Croce sull'Arno. Dopo la retrocessione dal campionato di Eccellenza, la formazione biancorossa dovrà affrontare il torneo di Promozione 2025-2026 partendo da -3 in classifica. La decisione è arrivata dalla Procura Federale, guidata da Raffaello Niccolai, in seguito a irregolarità nei pagamenti verso tre ex calciatori.

La società santacrocese, secondo quanto accertato, non ha versato le somme dovute ai tesserati, nonostante fossero state stabilite dal collegio arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti. Una violazione reiterata – sottolinea il tribunale sportivo – e non di scarso peso economico, soprattutto considerando il contesto dilettantistico.

Oltre alla penalizzazione in classifica, la Procura ha inflitto una multa di 800 euro per responsabilità diretta e ha sanzionato con quattro mesi di squalifica l’allora presidente del club. Il provvedimento è stato preso dopo aver accolto il deferimento, che evidenziava la gravità della condotta e la mancata osservanza delle disposizioni arbitrali.

Un inizio complicato, dunque, per la Cuoiopelli, chiamata ora a riorganizzarsi non solo sul piano sportivo, ma anche su quello gestionale.

