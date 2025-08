Tre nuovi ispettori assegnati alla stazione carabinieri di Prato

Nella mattinata di oggi, venerdì primo agosto, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Prato, Col. SCHILARDI Francesco, ha dato il benvenuto a tre marescialli dei Carabinieri assegnati dal Comando Legione Carabinieri “Toscana” di Firenze alla Stazioni di Prato, impegnata quotidianamente nel capoluogo per affrontare le diversificate esigenze del territorio.

I nuovi giunti, giovanissimi, provengono dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. Tra loro anche una donna che, al termine del percorso triennale di studi previsto presso la scuola, ha conseguito la laurea in Scienze giuridiche della Sicurezza. I due suoi colleghi, in possesso di laurea triennale in scienze politiche e delle relazioni internazionali e della Maturità Classica, provengono dalla categoria dei Brigadieri dell’Arma e conoscono molto bene la realtà locale, giacché hanno prestato servizio alla Sezione Radiomobile di questo Capoluogo e di Firenze.

I tre si aggiungono ai dieci Carabinieri del 143° Corso Allievi Carabinieri giunti nell’ambito dei Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Prato. Di questi, cinque sono in servizio presso la Stazione CC capoluogo.

Le recenti assegnazioni consentiranno un significativo rafforzamento della Stazione Carabinieri di Prato che da sempre rappresenta un punto di riferimento per le popolazione pratese.

Agli Ispettori presenti da maggior tempo sul territorio, vanno i migliori auguri affinché possano offrire il loro contributo per il bene della collettività. Assieme a questi, le più vive felicitazioni vanno anche a VELLUCCI Enrico, Comandante del Reparto Operativo in sede vacante e del Nucleo Investigativo del Provinciale di Prato, promosso Colonnello e ad ARENA Lorenzo, Comandante del Nucleo Operativo in sede vacante e della Sezione Operativa della Compagnia CC Prato, promosso al grado di Capitano.