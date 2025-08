Uomo ferito in strada a Firenze con arma da taglio

Un uomo di 34 anni è stato trovato ferito ieri sera in strada a Firenze, presumibilmente colpito con un’arma da taglio al fianco. Il fatto è avvenuto in via Rosselli Cecconi, dove è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale di Careggi. L’uomo, di nazionalità peruviana, sarebbe attualmente sottoposto a intervento chirurgico, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

