Guido Rosselli ricomincia da tre. Per la terza stagione consecutiva, sarà ancora lui il pilastro su cui reggerà la squadra nel prossimo campionato. Il suo contributo sarà come sempre determinante visto che, con le numerose partenze che ci sono state, saliranno in prima squadra con ruolo importanti altri giovani per i quali poter avere un punto di riferimento così importante sarà fondamentale per crescere.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa