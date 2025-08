Addio a Monsignor Luciano Niccolai

Nel pomeriggio di oggi è scomparso Monsignor Luciano Niccolai. Nato a Montopoli in Val d’Arno il 22 febbraio 1936, fu ordinato sacerdote nel 1960 e ha svolto il suo ministero come cappellano a Santa Croce sull’Arno. Successivamente è stato parroco a La Serra, Bucciano e Montebicchieri.

Nel 2001 è stato nominato parroco della Propositura dei Santi Martino e Stefano in San Miniato Basso, comunità che ha guidato con dedizione fino al 2019, anno in cui si è ritirato per raggiunti limiti di età.

Ha ricoperto anche l’incarico di Rettore del Seminario Diocesano, contribuendo alla formazione di numerosi giovani in cammino verso il sacerdozio.

Dopo il ritorno nella sua Montopoli, ha continuato a offrire con generosità il proprio servizio pastorale nelle parrocchie locali, affiancando Don Udoji fino a poche settimane fa.

