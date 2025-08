Calci e pugni sotto il palco, Sfera Ebbasta abbandona il palco all'Arena della Versilia

Doveva essere una serata di festa, ritmi travolgenti e musica trap, ma il concerto di Sfera Ebbasta a Montignoso si è trasformato in un episodio di violenza che ha lasciato pubblico e artisti con l’amaro in bocca.

Durante l’esibizione di ieri a Cinquale, nell'Arena della Versilia, intorno alle 22.30 una violenta rissa è esplosa tra alcuni adolescenti proprio sotto al palco. Il caos generato dalla rissa ha costretto l’artista a interrompere l’esecuzione, in un clima di panico e tensione.

La scena, documentata in tempo reale dai telefonini degli spettatori, è finita subito in rete. In uno dei video diventati virali si assiste a un’aggressione particolarmente dura: un giovane già a terra viene raggiunto da un calcio alla testa, tra le grida degli astanti e il tentativo disordinato di alcuni presenti di riportare la calma.

Le motivazioni dello scontro restano poco chiare. Alcuni tra il pubblico raccontano che tutto sarebbe nato da un "cerchio" – pratica diffusa in certi concerti, dove il pubblico si apre per creare spazio a momenti più energici – degenerato in un confronto fisico dopo uno scontro accidentale.

L’artista, visibilmente contrariato, ha commentato dal palco con parole amare: “Questa doveva essere l’ultima canzone della serata e qualcuno ha deciso di rovinare tutto. Mi dispiace. Questo è esattamente il motivo per cui poi non si viene più a suonare in certi posti. Non sapete divertirvi. Siete dei babbi”. Quindi ha salutato e ha lasciato il palco, concludendo bruscamente l’evento e lasciando i fan delusi.