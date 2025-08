Controlli nel centro di Prato: identificate 49 persone e droga sequestrata

Nella serata di sabato, la Compagnia Carabinieri di Prato e la Guardia di Finanza – Gruppo Prato hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, su disposizione dei rispettivi Comandi Provinciali e in accordo con la Prefettura. L’obiettivo dell’operazione era garantire la sicurezza e la serena fruizione del centro cittadino, interessato da un ampio afflusso di persone durante il fine settimana.

A vigilare sulle zone più frequentate sono stati i militari della Tenenza Carabinieri di Montemurlo, i carabinieri della SIO di Napoli – in supporto all’Arma locale – e i Finanzieri del Gruppo Prato. Il dispositivo ha previsto una presenza discreta ma pronta all’intervento, con l’attivazione di numerosi posti di controllo nelle aree nevralgiche del centro per scoraggiare comportamenti illeciti e identificare eventuali soggetti sospetti.

Nel corso delle attività sono stati impiegati dieci militari suddivisi in quattro pattuglie. Complessivamente sono state identificate 49 persone, controllati 14 veicoli e un esercizio pubblico. Una persona è stata segnalata per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti: durante il controllo, sono stati sequestrati in via amministrativa 1,44 grammi di hashish e circa un grammo di marijuana.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza per il contrasto alla microcriminalità nel centro storico pratese.