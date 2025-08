Negoziante respinge rapinatore armato di coltello: ferita al volto

Momenti di terrore ieri sera in via Toselli, all’angolo con via Doni, dove una negoziante è riuscita a mettere in fuga un rapinatore armato di coltello che aveva fatto irruzione nel suo esercizio commerciale, specializzato nella vendita di articoli per fumatori.

Secondo quanto riferito dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, l’aggressore, con il volto coperto, si sarebbe diretto dietro il bancone con l’intenzione di impossessarsi dell’incasso, ma si è trovato di fronte la ferma resistenza della titolare, che lo ha costretto alla fuga a mani vuote.

Durante la colluttazione, la donna ha riportato contusioni al volto e, in forte stato di shock, è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure necessarie. "Scene da film del Far West", ha commentato Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato, esprimendo vicinanza alla commerciante, già vittima di tre spaccate nei mesi scorsi.

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e il reparto della Scientifica. L’autore dell’assalto, dopo alcune ore, è stato fermato e portato in Questura per gli accertamenti del caso.

"Questo episodio – ha aggiunto Gianfaldoni – alimenta ulteriormente la paura tra i residenti di un quartiere già da tempo nel mirino della microcriminalità. I cittadini chiedono un intervento deciso alle istituzioni e alle forze dell’ordine".

Il Comitato San Jacopino ha annunciato per settembre un presidio di protesta davanti alla Prefettura per chiedere maggiori misure di sicurezza.