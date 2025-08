Pioggia e grandine a Empoli: cade la croce della Collegiata

Pioggia, grandine e forte vento oggi a Empoli, dove un forte temporale estivo si è abbattuto sulla città. La violenza delle intemperie è stata tale da sradicare la croce di ferro posta sulla sommità della Collegiata di Sant'Andrea, che è precipitata al suolo, fortunatamente senza colpire nessuno.

Il maltempo ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, appartenenti ai distaccamenti di Empoli e di San Casciano in Val di Pesa: in seguito alle forti raffiche di vento che hanno colpito i comuni di Empoli, Fucecchio e Vinci, i vigili del fuoco sono stati impegnati dalle ore 15 in interventi di messa in sicurezza di rami e oggetti pericolanti.

A Empoli la precipitazione è stata intensa, anche se di breve durata, e ha causato alcuni disagi, con la caduta di alberi in varie zone della città, come via Arnolfo di Cambio e via Pulidori. In via Cesare Battisti è stata messa in sicurezza della copertura di un’abitazione.

La Protezione Civile ha coordinato gli interventi sul territorio, con il supporto delle squadre delle associazioni di volontariato e della Polizia Municipale. Alcune aree sono state transennate per motivi di sicurezza, mentre in altri punti è previsto nelle prossime ore l’intervento del servizio comunale per la rimozione di rami e alberature. Sono stati effettuati monitoraggi estesi su centro, quartieri e frazioni, senza rilevare ulteriori criticità, se non qualche tegola caduta in piazza Farinata degli Uberti.

"Per eventuali segnalazioni, si invita la cittadinanza a contattare la Protezione Civile o il numero per le emergenze" ha ricordato su Facebook il sindaco Alessio Mantellassi.

