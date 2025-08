Temporali e grandine in Toscana: rovinata la Fiera Antiquaria di Arezzo

Pioggia, grandine e forte vento oggi a Empoli, dove un temporale estivo si è abbattuto sulla città. In tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa è stata diramata l'allerta gialla fino al pomeriggio di oggi, con le precipitazioni che dovrebbero esaurirsi in serata.

E' andata peggio ad Arezzo. Un violento nubifragio ha colpito nella mattinata di sabato la Fiera Antiquaria, costringendo migliaia di visitatori ed espositori a una precipitosa fuga sotto la pioggia. Intorno alle 11.30, mentre la manifestazione era nel pieno dell’affluenza, un’improvvisa ondata di maltempo – accompagnata da pioggia torrenziale, grandine e vento – ha messo in ginocchio il centro cittadino.

Corso Italia si è rapidamente trasformato in un vero e proprio fiume in piena. L’acqua ha travolto tutto ciò che incontrava lungo il suo percorso, trascinando oggetti, bancarelle e perfino libri, che galleggiavano come piccole imbarcazioni. Gli espositori, nel tentativo di salvare le proprie merci – anche di valore e di produzione artigianale – hanno trattenuto con le mani gli stand, mentre alcuni, a piedi nudi, cercavano di mettere in salvo gli oggetti bagnati.

Il temporale, durato circa mezz’ora, ha interrotto bruscamente una giornata che fino a quel momento stava procedendo senza problemi, attirando turisti e appassionati da tutta Italia.

Intanto, gli espositori stanno valutando i danni causati dall’improvviso nubifragio. Il maltempo ha colpito anche altre zone della città, ma i disagi maggiori si sono registrati proprio nel centro storico, cuore pulsante della manifestazione antiquaria.

