Abc Castelfiorentino e Protezione Civile, al via al primo torneo

Dal 3 al 5 settembre l’Abc Castelfiorentino, in collaborazione con la Protezione Civile, organizza la prima edizione del torneo 3vs3 “hoopsXcastello“, in programma presso il campetto all’aperto in via Luigi Galvani.

Il torneo è aperto a due categorie: JUNIOR nati dal 2012 al 2016, SENIOR nati dal 2011 in su. Le squadre devono essere composte da minimo 4 a massimo 5 giocatori.

INFO e ISCRIZIONI. Per iscrivere la propria squadra è necessario compilare il form raggiungibile QUI.

Costo di iscrizione 5 euro a giocatore; il primo giorno del torneo sarà necessario consegnare copia del certificato medico sportivo in corso di validità. Maggiori informazioni al numero 366 8314414.

