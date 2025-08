Canottieri Limite festeggia le sue atlete, doppia medaglia in Austria

Cambiano i campi di regata ma il vessillo della Canottieri Limite sventola sempre più in alto. Si è tenuta nel fine settimana a Linz, in Austria, la Coupe de la Jeunesse, manifestazione continentale per Squadre Nazionali under 19 e la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors - Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni, torna a casa con un due bellissime medaglie conquistate da Emma Lucchetti e Rebecca Lensi.

Le due giovanissime atlete si sono messe alla prova sulle acque austriache in “quattro senza” insieme alle compagne triestine Lisa Germani e Costanza Crevatin della Canottieri Adria, classificandosi quarte nelle finali di sabato per poi conquistare una bellissima medaglia di bronzo nella finale di domenica.

Un ottimo risultato che premia il grande lavoro fatto dalle due atlete per tutto l’anno e che fa ben sperare per le prossime stagioni, anche in virtù della medaglia d’argento conquistata sempre nel fine settimana dalle due atlete durante la cerimonia di apertura della competizione europea sull’8+ Mix, una nuova specialità che vede gareggiare maschi e femmine sullo stesso armo.

Ma l’estate non è ancora finita per i Canottieri; a giorni avrà inizio a Trakai, in Lituania, il Campionato del Mondo Under 19 dove il Vice Campione Europeo in carica sul 4- maschile, il limitese Cesare Borlenghi, gareggerà nella medesima specialità.

Fonte: Canottieri Limite ASD

