Cinema sotto le stelle, modifiche alla viabilità per le proiezioni di Cortenuova, Pontorme e Cascine

Il programma del Cinema sotto le stelle organizzato da Arci Empolese Valdelsa con il sostegno del Comune di Empoli è pronto a partire. Questa sera, lunedì 4 agosto 2025, il primo appuntamento con C'è ancora domani negli spazi del circolo Arci di Monterappoli.

Per alcuni appuntamenti, sarà necessario modificare la viabilità in alcune piazze della città. L'ordinanza numero 322 del 4 agosto 2025 disciplina questi interventi per Cortenuova, Pontorme e Cascine.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nel giorno 13 agosto 2025

Via del Ponte (Cortenuova)

Parcheggio di fronte al Circolo Arci di Cortenuova

Divieto di Sosta con rimozione coatta e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nel giorno 22 agosto 2025

Piazza Alessandro Marchetti (Pontorme)

Divieto di Sosta con rimozione coatta e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Chiusura dell’accesso alla piazza da via Pontorme e da via del Pozzo.

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nel giorno 25 agosto 2025

Via De Sanctis (Cascine)

Tratto compreso fra Via Meucci e Via del Puntone

Divieto di Sosta con rimozione coatta e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Chiusura dell’accesso all’intersezione via Meucci 67 con via De Sanctis e all’intersezione via del Puntone con via Bucherelli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

