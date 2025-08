Cinema sotto le Stelle nel comune di Castelfranco, con 6 titoli dedicati ai più piccoli

Il cinema all'aperto nel comune di Castelfranco di Sotto nell'edizione 2025 è interamente dedicato ai più piccoli con sei film di animazione a ingresso gratuito che verranno proiettati dal 12 al 28 agosto nel capoluogo e nelle frazioni.

“Cinema sotto le stelle”, questo il nome del progetto sviluppato dal comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con Arci valdarno inferiore e con il contributo economico di Toscana Energia, è un'iniziativa gratuita per la popolazione, infatti si potrà accedere alla visione dei 6 film di animazione gratuitamente. Gli appuntamenti con il “Cinema sotto le stelle” si articoleranno tra Castelfranco di Sotto, Orentano e Villa Campanile. Ogni proiezione comincerà alle 21,15.

Questi i titoli dei film e gli appuntamenti:

Martedì 12 agosto al parco Galileo in via Bachelet è in programma la proiezione di “If – Gli amici immaginari”, per la regia di John Krasinski

Giovedì 14 agosto si continua nella stessa location, al parco Galileo in via Bachelet, dove verrà proiettato un classico del cinema di animazione “Il Re Leone”, di John Favreau

Martedì 19 agosto le proiezioni si spostano a Orentano, nel Giardino della Chiesa. Il film in programma è “Kung Fù Panda 4”, diretto da Mike Mitcell e Stephanie Stie

Giovedì 21 agosto le proiezioni continuano a Villa Campanile in via Dori, all'Area Verde al Quercione con il film sempre di animazione “Encanto”, per la regia di Jarden Bush, Byron Howard e Charise Castro Smith

Martedì 26 agosto il “Cinema sotto le stelle” torna a Orentano nel Giardino della Chiesa, il film in programma è “Prendi il volo”, diretto da Benjamin Renner e Guyla Homsy

Il programma si chiude giovedì 28 a Villa Campanile in via Dori, all'Area Verde al Quercione

con il film “Tartarughe ninja caos mutante”, diretto da Jeff Rowe e Kyler Spears.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa