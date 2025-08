Alla Comunità "La Locomotiva" l'affido dei futuri cani guida per ciechi: "Bambini e cuccioli crescono insieme"

È iniziata nel mese di luglio una nuova modalità di “affido temporaneo” di cuccioli, da addestrare poi come cani guida per ciechi, alla comunità educativa Casa Famiglia “La Locomotiva” di Buggiano. Questo nuovo progetto, che unisce il percorso educativo dei bambini alla cura e alla socializzazione dei cani guida, è stato presentato questa mattina alla presenza del direttore della Società della Salute della Valdinievole, Stefano Lomi, del vice presidente Fabio Berti e dell’assessora regionale Serena Spinelli. Il progetto sarà coordinato da Yassine El Ghlid, responsabile della comunità e dall’assistente sociale della SdS Nadia Todeschini. Quella appena avviata a Buggiano è un’iniziativa particolarmente innovativa, con ricadute doppiamente positive, come ha sottolineato il direttore Lomi: "Da un lato i bambini imparano a prendersi cura di un altro essere vivente, sviluppando empatia e senso di responsabilità, dall’altro i cuccioli ricevono stimoli fondamentali per la loro crescita e formazione come cani guida". Il cucciolo ospite della “Locomotiva” è il labrador femmina “Happy”, il primo cane in affido temporaneo ad una struttura con queste caratteristiche (che a sua volta accoglie bambini e ragazzi per un periodo di tempo limitato), “una famiglia affidataria allargata” come l’ha definita l’assessora Spinelli: “La Scuola cani guida di Regione Toscana è attiva da tanti anni ed è l’unica pubblica in Italia. La Scuola ha bisogno di famiglie disponibili ad un affido temporaneo fino a quando il cucciolo non ha l’età giusta per essere formato – ha aggiunto Spinelli- ‘Happy’, e chi verrà dopo di lei, è destinata alla Scuola per ciechi ma ci sono anche cani formati per assistere persone con disabilità, bambini malati di diabete e altre patologie. Possiamo contare sulla grande competenza dei nostri operatori e siamo testimoni del fatto che la pet therapy non è una moda bensì un metodo per favorire le capacità emozionali delle persone per le quali è pensato”. “Questi progetti riconciliano con la vita – ha commentato il vice presidente della SdS Fabio Berti, sindaco di Chiesina Uzzanese -. Credo che dobbiamo esserne tutti orgogliosi, ognuno per la propria parte”.

Com’è nata l’idea della “Locomotiva” lo ha spiegato l’assistente sociale della SdS Nadia Todeschini: “Ci ha spinti l’amore per i cani e la volontà di provare a fare con loro un’esperienza di affido temporaneo. Pensavamo che nessuno ci avrebbe presi sul serio ed invece eccoci qua”. E Yassine El Ghlid, responsabile del Centro, ha sottolineato come la Comunità si prenda cura dei bambini e dei ragazzi in affido temporaneo e di come questi, a loro volta, “devono imparare a prendersi cura del cucciolo che trascorrerà qui un periodo di tempo in attesa di tornare dalla sua famiglia”. Un progetto innovativo, insomma “una sfida – ha detto in conclusione un'esponente della Scuola cani per ciechi della Regione Toscana - dentro la quale siamo tutti coinvolti. Io ci credo e sono molto orgogliosa di questa iniziativa”.

La Locomotiva è una Comunità a dimensione familiare per minori, capace di accogliere fino a 7 bambini. La struttura, una villetta ristrutturata con un ampio giardino, offre un servizio residenziale temporaneo in situazioni in cui la famiglia d’origine non può provvedere alle necessarie cure e al sostegno educativo. Gestita dalla Cooperativa “Arnera” dal maggio del 2023 e regolata da un contratto d’appalto con la Società della Salute della Valdinievole, la comunità collabora attivamente con i Servizi sociali territoriali e l’UFSMIA, l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza. La Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi, fondata il 25 settembre del 1929 con la consegna dei primi tre cani, è la più antica scuola del suo genere ancora attiva. Da quasi un secolo, la Scuola si dedica con passione all’allevamento e all’addestramento di “Labrador” e “Golden Retriever”, promuovendo al contempo l’affidamento dei cuccioli a “famiglie volontarie” per il loro percorso di socializzazione. Oltre a queste attività, la Scuola organizza anche corsi di “orientamento e mobilità” per persone non vedenti, “pet therapy” e altre iniziative legate al benessere e all'inclusione.

Fonte: Società della Salute della Valdinievole

