Vacanze corte, letture brevi: 5 libri con meno di 100 pagine

Arriva agosto e, tradizionalmente, in tanti e tante vanno in ferie. Le notizie dall'economia non sono ottimali, c'è una contrazione delle spese per le vacanze dovuta agli stipendi bassi. Le ferie si fanno più corte, dunque. Per chi legge solo in vacanza, il problema non si pone. Perché prima di chiudere per ferie, Leggerissimo propone una selezione di cinque libri molto corti - tutti di cento pagine o meno - da leggere durante una vacanzina o un weekend lungo. Ma anche a casa, se non riuscite a concentrarvi su libri troppo lunghi o siete alla ricerca di qualche lettura breve per re-innamorarvi dei libri!

"Fare il possibile" di Claudio Bagnasco

(edizioni Terrarossa, 2025, 98 pagine, 13 euro)

Una biografia di frammenti, tra la Liguria e la Sardegna, tra amici che vanno e che restano, tra la Sampdoria e la paternità. "Fare il possibile" di Claudio Bagnasco è un libro malinconico eppure divertentissimo, lucido e sognante. In poche pagine riesce a abbracciarci in modo tenero e a consolarci, prima di portarci a bere una birra al pub.

"Il giunco mormorante" di Nina Berberova

(edizioni Adelphi, 1990, 79 pagine, 10 euro, trad. Donatella Sant'Elia)

Questo è davvero uno di quei libri per cui il numero di pagine è inutile, tanto sarebbe bello lo stesso. Berberova racconta la storia di due amanti che si separano a Parigi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale con la promessa di rivedersi. Si rivedranno, ma quando ormai saranno quasi estranei, in quel di Stoccolma. Un romanzo brevissimo e intenso sull'amore e la libertà.

"Una storia vera" di Nicola Feninno

(edizioni Industria e Letteratura, 2022, 74 pagine, 12 euro)

C'è un paesino in Molise, Castelnuovo al Volturno, dove nel 1943 passa la Linea Gustav. La cittadina viene liberata e esce indenne dai combattimenti, ma viene usata dagli statunitensi come set per un servizio di propaganda, dove inscenano combattimenti e bombardamenti. È una vicenda assurda ma vera, riportata magistralmente da Nicola Feninno, che merita di essere letta e raccontata.

"All'arrembaggio!" di Quique Peinado

(edizioni Red Star Press, 2018, 98 pagine, 10 euro, trad. Giulia Conti)

Nel 2025 bisogna conoscere cosa è il Rayo Vallecano e cosa significa per chi vive a Vallecas, quartiere di Madrid a forte vocazione proletaria. Quique Peinado, giornalista spagnolo, ci introduce tra i tifosi Bukaneros e la mentalità vallecana, perché tifare una determinata squadra vuol dire anche assomigliare a quella squadra. E, in questo caso, significa anche resistere.

"La veggente indecorosa di Lourdes" di Mariano Tomatis

(edizioni Eris, 2022, 88 pagine, 8 euro)

Non è solo la piccola Bernadette a vedere la Madonna a Lourdes, assieme a lei c'è Josephine Albario. Eppure di Albario non parla mai nessuno, a Lourdes non c'è nessuna traccia. Col piglio da storico e da antropologo, Tomatis ci porta nella storia della 'veggente indecorosa' e usa uno dei miracoli più noti per parlarci di femminismo, di No Tav e di molto altro ancora.

Leggerissimo va in vacanza e vi saluta. Ci rivediamo a settembre, se però siete a digiuno di libri qua potete trovare tutti quelli consigliati finora. Buone vacanze!

