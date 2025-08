Mudev, Giglioli (Lega): "I numeri non sono confortanti"

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale si è discusso e votato il terzo rinnovo quinquennale della convenzione MuDEV, il Museo Diffuso Empolese Valdelsa, una rete culturale che coinvolge gli 11 Comuni dell’Unione del Circondario e comprende attualmente 21 musei.

Il Comune di Castelfiorentino partecipa con due strutture: il BEGO e il Museo di Arte Sacra di Santa Verdiana, sostenendo un costo annuo di 1.000 euro a museo come previsto dall’art. 11 della convenzione, quindi 2000 mila euro l’anno - 10 mila in 5 anni

In qualità di Presidente della Commissione Atti Normativi, prima della votazione ho ritenuto doveroso chiedere dati puntuali sull’efficacia della partecipazione del nostro Comune alla rete: “Il numero dei biglietti venduti e l’importo incassato dai due musei di Castelfiorentino aderenti al MuDEV nei periodi 2015–2020 e 2020–2025.”

Queste le risposte ricevute dagli uffici:

• Museo di Arte Sacra: nessun dato disponibile.

• BEGO:

• 2015–2019: 62 biglietti venduti, 297 euro di incasso in 5 anni.

• 2020–2025: 53 biglietti venduti, 291 euro di incasso.

Alla luce di questi numeri, se corretti, appare evidente come sarebbe stato più vantaggioso – per promuovere davvero la cultura locale – lasciare l’ingresso libero, risparmiando al contempo i 10 mila euro versati in cinque anni. Una misura che, oltre a incentivare le visite, avrebbe valorizzato maggiormente i nostri musei e il territorio.

Se invece i dati non sono corretti o incompleti, il quadro è ancor più grave: viene infatti meno il principio fondamentale della trasparenza amministrativa.

Susi Giglioli - Lega Castelfiorentino

