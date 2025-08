Due toscani tra i selezionati per il premio dedicato all'arte digitale in Italia

Tra le 12 eccellenze italiane chiamate a raccontare l'arte digitale in Italia per il VDA Award 2025, il primo premio italiano del settore, ci sono due artisti toscani: Niro Perrone di Arezzo e Bernardo Vercelli di Volterra, quest'ultimo in coppia con Fabio Di Salvo in Quiet Ensemble.

VDA Award è il primo riconoscimento italiano interamente dedicato all’arte digitale. Tra le 12 eccellenze selezionate per questa edizione – individuate attraverso un’attenta analisi della produzione italiana degli ultimi 24 mesi – figurano proprio Niro Perrone e i Quiet Ensemble con Bernardo Vercelli, scelti da un comitato artistico d’eccezione composto da Cesare Biasini Selvaggi, Ivan Quaroni, Gemma Fantacci e Serena Tabacchi.

Un gruppo chiamato a leggere e selezionare dodici artisti e artiste che rappresentano il meglio dell’arte digitale italiana, mantenendo lo sguardo vigile su tendenze, innovazione, sperimentazione. Perché oggi non si parla più soltanto di “nativi digitali”, ma di “nativi intelligenza artificiale”, e l’arte – come linguaggio e come mezzo – è sempre più uno strumento critico per attraversare la realtà e riplasmarla.

Tra i dodici selezionati, due sono toscani:

Quiet Ensemble, duo fondato da Fabio Di Salvo e Bernardo Vercelli, lavora tra natura e tecnologia, trasformando il movimento di una mosca o il suono degli alberi in sinfonie audiovisive immersive, celebrando i “concerti invisibili” che ci circondano ogni giorno.

Niro Perrone, con un passato nella musica elettronica, attinge alla propria quotidianità e alla cronaca per costruire attraverso il digitale narrazioni surreali e dissacranti, che hanno conquistato testate internazionali come The New York Times e artisti come Ozzy Osbourne

Fonte: Ufficio stampa