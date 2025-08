È morta Luisa Laureati, fondatrice della storica Galleria dell’Oca

Si è spenta a Roma, all’età di 85 anni, Luisa Laureati, figura centrale della scena intellettuale romana. Nata nel 1939 a Dire Daua, in Etiopia, è stata l’ultima moglie dello storico dell’arte Giuliano Briganti.

Nel 1965 fondò la libreria L’Oca, in via dell’Oca a Roma, che divenne punto d'incontro per scrittori e artisti del calibro di Pasolini, Moravia, Flaiano e Elsa Morante. Due anni dopo trasformò la libreria nella celebre Galleria dell’Oca, frequentata da grandi nomi dell’arte contemporanea come Kounellis, Paolini, Carol Rama e Mario Merz. Storica la mostra del 1978 che accostò l’arte contemporanea ai capolavori delle avanguardie storiche, riproposta nel 2022.

