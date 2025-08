E’ un pistoiese il raccontatore più bugiardo d'Italia

E' salito sul palco per raccontare la storia di Didi nella scuola de Le Piastre, commuovendo tutti. Didi, bambino autistico non verbale, è suo nipote e, grazie alla scuola magica che insegna materie incredibili come la filosofia del castagno o la teoria e pratica dell’invisibilità, inizia a parlare. Il raccontatore premiato con il Bugiardino d’oro è Giovanni Tommasi e viene da San Baronto (PT) che si aggiudica così il titolo del più bugiardo d’Italia 2025.

La bambina più bugiarda è invece Marianna Nesti, di quasi 10 anni che vive a Cutigliano (PT) . Ha raccontato quella in cui convince la mamma che è impegnata tutto il giorno sul libro aperto. Che è uno dei monti locali, non ciò che voleva la mamma. A lei il premio offerto da Il Tirreno e intitolato alla giornalista Lucia Prioreschi.

Sono loro i due vincitori della quarantanovesima edizione del Campionato italiano della Bugia, che si è concluso questa sera a Le Piastre, il paese dei bugiardi sulla montagna pistoiese.

Al posto d'onore della sezione adulti Danilo Malerba da Catania con la sua scuola particolare frequentata da suo nonno compagno di classe dei confinati dal fascismo. Terzo classificato Luca Palamidessi da Montecatini che ha parlato di rivoluzione nella scuola con i cellulari in classe e gli studenti a casa .

Tutti i concorrenti si sono cimentati sul tema della Bugia a scuola.

Il premio per l'originalità della presentazione, dedicato al giornalista Giancarlo Zampini e offerto dal quotidiano La Nazione, è andato ad Elia Begliomini, che con i suoi neppure due anni è stato il concorrente più giovane.

Il premio “Luciano Corsini” per la bugia classica se l’è aggiudicato Luigi Grechi De Gregori da Foligno.

L'edizione 2025, presentata da Fausto Livi e Ilaria Belli è stata arricchita dagli scherzi telefonici in diretta di Alessandro Masti di Radio Toscana, media partner del Campionato e dalla lectio magistralis di Dario Ballantini che ha ricevuto la laurea di bugiardo ad honorem dall'Accademia della Bugia raccontando che la sua è una vita bugiarda in quanto si traveste da altre persone. Il suo record bugiardo? Per un anno ha vestito per ben 300 giorni su 365 i panni dello stilista Valentino, riuscendo ad ingannare molti, da un'attrice a Cannes, a due anziani sarti che avevano lavorato con lo stilista. Non male anche l'episodio in Vaticano, travestito dopo tre ore di trucco da Papa Francesco e scambiato per il pontefice da 300 fedeli peruviani che ha benedetto non riuscendo a dire loro che non era il vero Papa.

“Tutti i nostri numerosi spettatori - conclude il magnifico rettore dell'Accademia, Emanuele Begliomini – si sono divertiti perché ancora una volta sono stati la Fantasia e le Bugie a trionfare. Ringrazio i volontari e le volontarie della Misericordia e della Pro Loco de Le Piastre senza i quali non avremmo potuto organizzare tutto questo. Adesso ci attende la conclusione dei lavori per la realizzare il nostro nuovissimo Spazio Bugia, l’ex cinema paesano che metteremo a disposizione dell’intera montagna pistoiese e dei suoi abitanti e che contiamo di inaugurare l’anno prossimo. Insomma, continuate a seguirci e ne vedrete delle belle. Anzi delle bellissime. Viva la Bugia e viva Le Piastre”.

Tutti i disegni che si sono contesi i titoli rimarranno appesi nelle vie del paese fino al 31 agosto. Le Bugie scritte e recitate invece si possono trovare sul sito ufficiale www.labugia.it

insieme alle istruzioni su come si può sostenere materialmente il progetto per la realizzazione dello Spazio Bugia.

Notizie correlate