Si avvia verso la conclusione la Festa de l'Unità 2025 di Fucecchio, fino al 6 agosto nella zona Palazzetto in via di Fucecchiello. Martedì 5 agosto in programma, alle 21.30, l'incontro "Difendiamo la sanità pubblica e quella toscana" mentre in chiusura, mercoledì 6, appuntamento con la presentazione del libro del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, "Sotto gli occhi di Clelia". Ospiti e dettagli nella locandina di seguito.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: