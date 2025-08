In libreria il saggio 'Un bipolare' dell'empolese Carlo Salvadori

Il saggio 'Un bipolare', edito da "Provaci ancora Bill - Gli ultimi saggi", è scritto da Carlo Salvadori. Tale opera ha lo scopo primario di cancellare la vergogna di rivelare questo malessere. Il messaggio è rivolto ai ragazzi e ai genitori che non accettano un figlio depresso.

Coloro che lamentano un fragile equilibrio psichico non devono sentirsi emarginati perché non sono diversi da chi denota problemi fisiologici. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2030, le malattie mentali saranno le più diffuse sul pianeta.

L'ascolto delle canzoni, poi, incrementa l'autostima del paziente: sono dunque riportati brani sulla fatica di vivere. Inoltre l'autore ha scelto qualche suo articolo di sport per palesare che un bipolare è dotato di razionalità. Simili soggetti stentano in continuità lavorativa ma sono creativi e combattono l'arroganza dei presunti 'sani'.

Carlo Salvadori è nato a Empoli il 15 febbraio 1960. Nel 2019 uscì la testimonianza "Ho sbagliato a nascere? 18 storie bipolari". Da molti anni svolge l'attività di correttore di bozze per varie case editrici, tra cui Rizzoli e Giunti. Iscritto all'Albo dei giornalisti pubblicisti della Toscana dal 1982, è al suo primo libro (costo: 13 euro) con PAB Editore

